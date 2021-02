Probleemboer in Willemsoord afgestraft voor laten dumpen van enorme hoop mest op zijn land

Een ‘probleemboer’, zo werd K. op de zitting bij de economische politierechter in Zwolle genoemd. Het was niet voor het eerst dat hij voor de rechter was gedaagd. In oktober 2019 legde de rechter zijn rundveebedrijf voor een halfjaar stil nadat er ernstige tekortkomingen op zijn bedrijf in Willemsoord waren geconstateerd. Hij verwaarloosde zijn vee. Maar via een omweg wist hij toch dieren te houden: hij schakelde simpelweg een vriend in.