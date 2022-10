Proef in Steenwijkerland: dyslexiezorg op school levert meer leesplezier op

Kinderen die vanwege ernstige dyslexie moeite hebben met lezen en spellen, krijgen daarbij ondersteuning en begeleiding vanuit school en niet van een (zorg)aanbieder vanuit de jeugdhulp. ,,Door het zo te organiseren kun je kinderen sneller en beter helpen”, zegt Wethouder Trijn Jongman daarover. ,,Dat blijkt ook uit de resultaten van de proef. Voor ons is dat reden om te zeggen: we gaan hiermee door. Het wordt onderdeel van onze manier van werken.”

Jongman: ,,We hebben de proef de afgelopen tijd goed gemonitord met elkaar. Zien we vooruitgang bij spellen en lezen? Hoe ervaren de kinderen het zelf? Hebben ze bijvoorbeeld meer leesplezier? We hebben ook de ouders, leerkrachten en intern begeleiders gevraagd naar hun ervaringen. Dat alles bij elkaar levert een positief beeld op. Ook de schoolbesturen hebben aangegeven graag door te willen met deze werkwijze. Dat gaan we dan ook doen. Daarmee lopen we vooruit op de landelijke ontwikkelingen die er op dit gebied zijn.”