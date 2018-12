Proef met ‘brugbumper’ in Gieterse Dorpsgracht

Van ‘mooi’ tot ‘wij maken ons zorgen over de doorvaartbreedte’. De gemeente Steenwijkerland heeft de eerste reacties op de proef met de aanvaarbeveiliging in Giethoorn al binnen.

Medio november heeft de gemeenteraad de begroting 2019-2022 goedgekeurd en daarmee 120.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvaarbeveiliging bij de bruggen over de Gieterse Dorpsgracht.

Het traject Appensteeg in Giethoorn-Noord tot Zuiderpad 41 in het meest zuidelijke puntje van het toeristische waterdorp telt 74 bruggen, die in aanmerking komen voor een aanvaarbeveiliging of ‘brugbumper’.

,,Van die 74 bruggen zijn een stuk of tien van de gemeente’’, weet Frans de Graaf, die Steenwijkerland vertegenwoordigt in de werkgroep varen. Het is één van de vier werkgroepen van de Gebiedsaanpak Giethoorn waarbij ‘t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente samen optrekken.

Vergunning

't Gieters Belang heeft alle bruggen geïnventariseerd en de eigenaren van particuliere bruggen geïnformeerd. ,,Nog niet iedereen heeft gereageerd’’, weet De Graaf. ,,En als een particulier echt niet wil, komt er geen aanvaarbeveiliging bij zijn brug.’’

De gevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg van de brugbumpers is inmiddels verstrekt. De particuliere brug bij Binnenpad 145 is afgelopen donderdag voorzien van een proefopstelling.

Frans de Graaf heeft de eerste reacties al binnen. Die variëren van ‘mooi’ tot ‘wij maken ons zorgen over de doorvaartbreedte’. ,,Met de aanvaarbeveiliging komt de doorvaartbreedte op minimaal 3,5 meter. Dat is op basis van wat er door de Dorpsgracht vaart. Een verhuurboot is 2,10 breed, dat staat in de vaarverordening. Twee boten tegelijk onder een brug met aanvaarbeveiliging door gaat dus niet.’’

Composiet

De welstandscommissie wil dat de ‘brugbumper’ lijkt op de nieuwe beschoeiing langs de Dorpsgracht. ,,Het composiet (de houten paal met plastic dop, red.) is het uitgangspunt’’, weet De Graaf.

Na 1 januari buigt de werkgroep zich over alle reacties. ,,We willen voor het vaarseizoen in april begint de bruggen tussen de Molenvaart (paal 1) en Volkensvaart (paal 5) van aanvaarbeveiliging voorzien’’, zegt De Graaf. Daarmee krijgt het drukst bevaren deel van de Dorpsgracht voorrang. Eind 2019 hebben alle bruggen een bumper.