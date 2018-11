Provincie test plastic fietspad op verzakkende Gieterse veengrond

videoGiethoorn is een stuk plastic fietspad rijker. Onder grote belangstelling is donderdagochtend de tweede PlasticRoad in Overijssel aangelegd, in het provinciale fietspad langs de N334.

Na de primeur in Zwolle is gekozen voor een tweede plastic proefvak langs de provinciale Beulakerweg in het toeristische waterdorp. ,,Waarom Giethoorn? Logisch’’, zegt Overijssels gedeputeerde Bert Boerman gekscherend. ,,Hier komen veel Chinezen. Plastic...’’

De Gieterse ondergrond is zachter dan de Zwolse bodem en de reden waarom de provincie in dit ‘zettingsgevoelige’ gebied een tweede proefvak aanlegt. ,,De komende jaren moet blijken of plastic stenen kan vervangen’’, aldus Boerman.

Verzakking

Een PlasticRoad gaat drie keer langer mee, weet de gedeputeerde. ,,Een weg is korter opengebroken, er is ruimte voor kabels en voor de afvoer van water. Het materiaal is lichter, dus er is minder kans op verzakking. Ik ben benieuwd wat degenen die het moeten onderhouden er van vinden. De fietser in Zwolle is echt enthousiast.’’

Wethouder Marcel Scheringa van de gemeente Steenwijkerland prijst zich gelukkig dat de provincie Giethoorn heeft uitgekozen voor de tweede proef. ,,Heel veel mensen maken zich zorgen over het verzakken van de veengrond, in dit geval is dat positief.’’

Steenwijkerland wil de komende jaren fors investeren in de fietsinfrastructuur. Scheringa: ,,Mocht er nog een pad komen op een plek waar de grond nog meer verzakt, dan hebben wij nog wel wat suggesties.’’

Volledig scherm Overijssels gedeputeerde Bert Boerman (links) en wethouder Marcel Scheringa (rechts vooraan) van de gemeente Steenwijkerland bij de aanleg van het plastic fietspad langs de provinciale Beulakerweg in Giethoorn. © Pedro Sluiter Foto

Engels

Op verzoek van Scheringa komt op het informatiebord bij het 30 meter lange proefvak ook een uitleg in het Engels. Zodat alle toeristen er kennis van kunnen nemen en het idee wellicht mee naar huis nemen.

De belangstelling is groot, wereldwijd. ,,Na de primeur in Zwolle hebben een kleine 80 miljoen mensen de site van de PlasticRoad geraadpleegd’’, weet Eef Uiterwijk van de provincie Overijssel. ,,Een geweldig resultaat en daar mogen we bijzonder trots op zijn.’’

Uit de metingen blijkt volgens Marcel de Jager van Wavin dat er over de Zwolse PlasticRoad al 13.172 fietsers zijn gegaan. Sensoren in de holle ruimte onder het wegdek monitoren alles; waterniveau, belasting, vervorming en temperatuur. ,,Dat meten we voor de doorontwikkeling van het product om het tenslotte te industrialiseren voor commerciële introductie’’, aldus De Jager.

Aanpassingen

Vooralsnog beperken de samenwerkende partijen KWS, Wavin en Total zich tot fietspaden, parkeerplaatsen en voorzieningen voor voetgangers, meldt De Jager.

Het Gieterse plastic pad kent kleine aanpassingen. ,,We dekken nu de goot voor de afvoer van regenwater af en fixeren het doek tijdens de aanleg’’, legt De Jager uit. En sluit het Zwolse plastic fietspad aan op asfalt, in Giethoorn gaat de fietser na het plastic verder over tegels.

Hoewel Giethoorn vanwege de verzakkende veengrond wordt aangeduid als ‘zettingsgevoelig gebied’ wordt bij de aanleg van het plastic fietspad ‘geen extra zand of grondverbetering toegepast’. Nog zo'n voordeel van de PlasticRoad.

Trofee

Het kunststof fietspad is een idee van Simon Jorritsma en Anne Koudstaal van wegenbouwer KWS in Vianen. Al in 2013 raakten beiden in gesprek over de weg van de toekomst. ,,Het schetsje hebben we nog’’, zegt Jorritsma met een knipoog naar het inmiddels bekende briefje van Oranje-bondscoach Ronald Koeman.

,,Dit is fantastisch’’, zegt Jorritsma, terwijl de grote bouwstenen pal voor het casino in Giethoorn knerpend aan elkaar worden geklikt. Hij en zijn compaan zijn de dag voor de tweede proef nog beloond met een trofee van Cobouw voor het beste product in 2018.

De uitvinders van het plastic fietspad zijn zeer content met de testmogelijkheden, die de provincie Overijssel biedt. ,,In de publieke ruimte kun je pas zien wat het echt doet.’’

Een bouwsteen van 2,4 bij 3 meter weegt 250 kilo, weet uitvinder Jorritsma. ,,Asfalt is vier keer zo zwaar per vierkante meter. Dit vervangt twee of drie lagen asfalt plus de puinfundering. En het transport wordt met 90 procent gereduceerd.’’

Lawaai

De plaatselijke stratenmaker maakt zich nog geen zorgen over zijn broodwinning. Hij stelt vast dat het proefvak niet voor niets wordt aangelegd op een gedeelte zonder uitritten zodat het gevrijwaard blijft van zwaar verkeer.