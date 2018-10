Provincie wil waterplantenprobleem in de Kop van Overijssel aanpakken

De provincie onderkent de waterplantenproblematiek in de Kop van Overijssel en gaat aan de slag om de meren in de Kop beter bevaarbaar te maken. Dat hebben Gedeputeerde Staten deze week besloten.

,,Nu gaat er echt wat gebeuren”, concludeert bestuurslid Helmuth van de Belt van KopTop, de vereniging van recreatieondernemers in de Kop van Overijssel. Van de Belt is tevens lid van de werkgroep Overmatige plantengroei in de Wieden. ,,Het balletje gaat nu rollen. Hopelijk de goede kant op. De provincie onderhoudt de eigen vaarwegen goed, maar het gaat ons juist om wateren van de provincie buiten de vaarwegen om.”

Overlast

Samen met vertegenwoordigers van de Hiswa en Sportvisserij Oost-Nederland heeft Van de Belt de overmatige plantengroei in Weerribben en Wieden aangekaart tijdens een vergadering van de provinciale commissie Natuur en Landschap. Steenwijkerlands wethouder Marcel Scheringa is meegegaan naar het provinciehuis in Zwolle om de insprekers te ondersteunen.

KopTop-leden hebben vijf jaar geleden al hun zorgen geuit over de te grote hoeveelheid waterplanten in de Kop van Overijssel. Motorschroeven lopen vast door het wier of boten komen nauwelijks meer door de planten heen, inwoners en toeristen hebben allergische reacties door de waterplanten en de levensvatbaarheid van bijvoorbeeld een zeilvereniging komt door de waterplantenoverlast in het geding, somt Van de Belt op.

Actief

,,De Kop van Overijssel is uniek qua samenstelling en vraagt daarom ook om een unieke benadering, wellicht anders dan andere delen van onze mooie provincie”, aldus Van de Belt in het provinciehuis. ,,Wij willen graag dat de provincie overgaat van een passief naar een actief maaibeleid en de verantwoordelijkheid neemt die we van een overheid mogen verwachten."