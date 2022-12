Publiekslieveling Jona (27) van SBS-programma Lang Leve de Liefde komt om bij ongeluk in Oosterwolde

Raymond zet Tuks café op zijn kop met de heilige graal voor darters: een negendar­ter

Het roemruchte café De Karre in Tuk heeft er een bijzonder verhaal bij. Want waar menig profdarter van droomt, dat deed Raymond Dijkman (34) uit Steenwijk afgelopen woensdagavond ‘zomaar’ tijdens de lokale competitie: een negendarter te gooien. ,,Even was het stil, maar toen ging de hele kroeg uit z'n plaat’’.

