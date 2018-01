PvdA wil dat college stopt met 'bitterballensponsoring' PEC

In maart 2015 is het college van Steenwijkerland via Zwolle United voor een periode van drie jaar sponsor geworden van de Zwolse eredivisionist. Als lid van businessclub De Ondernemer kunnen burgemeester en wethouders gratis wedstrijden bezoeken en gebruik maken van faciliteiten in de businessloge.

De bijdrage die het college hiervoor betaalt, is ruim 10.000 euro per jaar, weet PvdA'er Jan Cordes. Hij heeft twee jaar geleden al aan de bel getrokken over de sponsoring. Wat zijn fractie vooral dwarszat en -zit is dat het sponsorgeld uit het budget voor economische promotie komt. ,,De bitterballen worden duur betaald in Zwolle."