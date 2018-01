Raad kritisch over 'gouden zonnedak' voor gemeentehuis Steenwijk

Willem Sommer (PvdA) sprak van kapitaalvernietiging. ,,Wij hebben hier als raad niet om gevraagd. Een miljoen is erg veel geld." Er werd door diverse raadsleden opgemerkt dat het geld misschien beter in andere energiebesparende projecten kan worden gestopt. Ook werd gesteld dat er beter gewacht kan worden op de uitkomsten van de G1000 top die over een paar maanden bekend zijn.

Wethouder Oene Akkerman (BGL) merkte op dat het college slechts heeft voldaan aan een verzoek dat door de raad zelf in 2016 is ingediend. ,,Het is een uitwerking van een voorstel. Of we dat willen en voor die prijs is aan u. Maar het gaat er niet zozeer om dat we moeten kiezen. Er zijn meerdere projecten nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen."