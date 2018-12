Raad van State blokkeert uitbreidingsplan hotel in Giethoorn

In een spoeduitspraak stelt de Raad dat niet duidelijk is of de uitbreiding van het hotel met 27 kamers van 16 naar 41, negatieve gevolgen zal hebben voor het zwaar beschermde Natura-2000 gebied De Wieden.

Immers, meer kamers betekent meer bezoekers en meer bezoekers leidt tot meer (auto)verkeer. Auto’s en bussen stoten naast CO2 verzurende stikstofverbindingen uit. Dat is slecht voor de natuur. Hoeveel extra stikstof er in het beschermde natuurgebied terecht komt door het extra verkeer is niet goed onderzocht.

Stikstofbijdrage

Aangezien er door de al zware belasting van De Wieden met verzurende stikstof- en andere meststoffen mag er eigenlijk geen milligram meer bij. Volgens de gemeente Steenwijk is de stikstofbijdrage door het extra verkeer van en naar het hotel verwaarloosbaar.

Maar de Raad van State is daar niet zo zeker over en deelt de twijfel van de tegenstanders, de omwonenden die de rechtszaak hadden aangespannen. Om die reden neem het hoogste bestuursrechtscollege het zekere voor het onzekere en schorst zowel bestemmingsplan als omgevingsvergunning. Dat betekent dat De Harmonie voorlopig niet kan beginnen met de bouwvoorbereidingen. Want hoewel het hotel pas volgend najaar met de daadwerkelijke uitbreiding wilde beginnen, wilde het hotel al wel vast een aantal sloten graven en het parkeerterrein ophogen. Dat mag nu ook niet meer.

Weiland blijft onaangeroerd