Raad van State hakt knoop wilgensoap door

De ene Beltiger heeft een paar jaar geleden een rijtje wilgen langs een slootoever geplant, pal in het uitzicht van de ander. Door de groei is het uitzicht verdwenen en de man wil dat terug en af van de wilgen. Hij kreeg daarbij enige steun van de gemeente Steenwijkerland. Maar die brandt zich liever ook niet aan de vastgelopen burenruzie, zo bleek tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Wilgensoap

Steenwijkerland ging tot verbazing van staatsraad Van den Broek niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de Overijsselse rechtbank, die ongunstig is voor de bezwaarmaker. De gemeente wil het liefste zo snel mogelijk af van de wilgensoap liet de gemeentewoordvoerder tussen de regels doorklinken. En die kans lijkt groter als het wilgenrijtje mag blijven staan, dan wanneer de ander gelijk krijgt en de hele procedure weer over moet. Nog beter zou het zijn als beide buurmannen met elkaar aan de koffietafel gaan zitten om het conflict uit te praten. Maar die kans leek zo goed als uitgesloten, bleek tijdens de zitting

Welles-nietes

Daar hielden beide kemphanen bij hoog en laag vol dat zij de ruzie graag via mediation hadden willen oplossen, maar dat de ander wil niet. En ook daarin is een welles-nietes-spelletje ontstaan. De eigenaar van de wilgenbomen heeft het meeste te winnen als de Raad van State de uitspraak in stand laat. Dan kan hij de bomen laten staan. Krijgt zijn buurman gelijk dan zal moet de wilgen worden gerooid of geknot. De eigenaar snapt niet waar de buurman zich druk over maakt. ,,In 1964 stonden daar ook wilgen en als hij op zijn terras achter zijn huis zit heeft hij vier kilometer vrij uitzicht. Ik heb besloten dat ik op mijn erf en land doe wat ik wil. Die wilgen heb ik neergezet om vogels te laten broeden. Het is een natuuroever en dat moet zo blijven."