Raad van State laat Belt-Schutslootse wilgenrij staan

Die vindt een vergunning niet nodig, omdat de wilgen volgens de plaatselijke natuurbeheerregels in een rij zijn gepland, ook al is de rij niet kaarsrecht en staan de wilgen vrij dicht op elkaar. Dat maakt het in ieder geval geen wilgenbos, zoals de buurman van de wilgenplanter aan de Havezatherweg eerder beweerde. Je mag in het open weidelandschap immers niet zo maar een bos aanplanten.

Een rijtje wilgen langs de sloot is geen probleem. Daarmee beslecht de Raad definitief een slepend conflict tussen twee elkaar het leven zuur makende Belt-Schutsloters. De ene buurman is woedend op de ander, omdat de wilgen midden in zijn uitzicht over de landerijen staan. De andere buurman was woedend op de ene omdat die in het verleden bezwaar maakte tegen de verbouwing van diens boerderijwoning. Hoe dan ook, het wilgenconflict behoort tot het verleden.