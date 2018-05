Raad van State nu wel akkoord met vergunning Gieterse loswal

De Raad van State in Den Haag keurt de vergunning voor het gebruik van de veelbesproken loswal in Giethoorn nu wel goed. Nieuwe vergunningsvoorschriften en onderzoek naar een alternatieve locatie zijn voor de rechtbank aanleiding de vergunning overeind te laten.

In december 2016 heeft de Raad van State nog een streep door de vergunning van de gemeente Steenwijkerland gezet. Woensdag heeft de hoogste bestuursrechtbank alle bezwaren van omwonenden tegen de loswal met keerlus aan de Kerkweg ongegrond verklaard.

Steenwijkerland heeft in mei vorig jaar een nieuwe vergunning voor de Gieterse loswal verleend. Die geldt voor 3 jaar tot mei 2020. Ondertussen onderzoekt de gemeente of de loswal kan verhuizen naar iets noordelijker gelegen De Bramen. Aan die locatie geeft Steenwijkerlands gemeenteraad de voorkeur. De loswal naar De Bramen verplaatsen is niet eenvoudig omdat de voorkeurslocatie in beschermd natuurgebied ligt. Steenwijkerland heeft hiervoor medewerking van de provincie Overijssel nodig.

Geluidshinder

De Raad van State neemt er echter genoegen mee dat Steenwijkerland naar een andere locatie heeft gezocht en dat in de nieuwe vergunning aan de Kerkweg laden en lossen met een zware dieselkraan verleden tijd is.

In de nieuwe voorschriften staat dat bij de loswal aan de Kerkweg 52 uur per jaar laden en lossen met een zelflader op een vrachtwagen of op een andere lichte manier is toegestaan. Omwonenden moeten daarbij wat geluidshinder dulden, vindt de Raad van State van dit zogenoemde mechanisch laden en lossen.

Opluchting

Op 1 mei heeft de Raad van State in Den Haag zich over deze zaak tegen de vergunning gebogen. Voorzitter Roel van Hoorn van KopTop, de vereniging voor recreatieondernemers in de regio Weerribben-Wieden, is opgelucht dat de Raad van State de vergunning voor de loswal nu wel goedkeurt.

,,Deze uitspraak is een beginpunt. We zijn blij dat dit goedgekeurd is, weten nu wat we mogen en gaan in gesprek met de gemeente om te kijken waar ruimte is. Want die 52 keer blijft te weinig", aldus Van Hoorn.