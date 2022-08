Ravage op N333 bij Blokzijl: automobilist vliegt uit bocht, ramt boom en eindigt óp eigen motorblok

Palingroke­rij onder druk, overleeft dit familiebe­drijf uit Vollenhove? 'Nog jaren vooruit’

De ambachtelijke palingrokerij is een nering in verval. Nederland telt er nog een stuk of vijf à zes, waaronder familiebedrijf Konter in Vollenhove, waar de vierde generatie inmiddels de scepter zwaait. Die maakt zich niet druk om de toekomst, al is de paling een bedreigde diersoort.

12 augustus