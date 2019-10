Rebellerende burgemeester van Steenwijkerland kan stikstofuitspraak ‘niet negeren’

Nee, zegt jurist en onderzoeker Marcel Soppe, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht. ,, Alleen in noodsituaties hebben burgemeesters handelingsvrijheid.’’ Soppe legt uit dat burgemeesters een noodverordening kunnen inzetten als de openbare orde in het gedrang komt. ,,Dat is het geval als mensenlevens op het spel staan, bijvoorbeeld als een dijkdoorbraak dreigt. Dat is hier niet aan de orde lijkt me.’’