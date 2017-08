Rechtbank: Coffeeshop Steenwijk hoeft niet te sluiten

Het ging in deze procedure om twee overtredingen van de gedoogbeschikking: het aanwezig zijn van vlaggen bij het pand en een te grote handelsvoorraad drugs. De gemeente heeft opgetreden door in beide gevallen een waarschuwing op te leggen. Dat gebeurt volgens de systematiek van het plaatselijke coffeeshopbeleid 2015. Bij vijf waarschuwingen (in de lichtste categorie overtreding) of bij drie (in de zwaardere categorieën) kan sluiting volgen.