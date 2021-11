Rechtbank heropent zaak rond ‘drugsvilla’ in Willemsoord: medeverdachten duiken op in ander onderzoek

Eric R. legde vorige week bij de rechtbank in Zwolle omstandig uit wat zich allemaal had afgespeeld rond de riante villa in Willemsoord. Hij was benaderd door een tv-maatschappij - ‘de Spaanse tak van Talpa’ - die zijn schuur wilde huren voor opnames. Zijn erf en huis werden bevolkt door Spaans sprekende personen die van alles deden in de schuur, maar wat dat was wist R. niet. Hij mocht er namelijk niet komen. Naar eigen zeggen had hij pas door wat er aan de hand was toen het te laat was en durfde hij uit angst niet naar de politie.