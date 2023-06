Rechter beslist: omstreden chalet in Giethoorn is en blijft een illegaal bouwwerk

Of de omstreden chalet aan de Beulakerweg in Giethoorn nu wel of niet is gekoppeld aan nutsvoorzieningen, het is en blijft een bouwwerk. En daarmee verandert er niets aan de situatie dat de gemeente het bouwwerk illegaal heeft verklaard, zo oordeelt de bestuursrechter in Zwolle.