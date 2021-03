Rechter geeft Steenwijkerland gelijk: eigenaar Welkooppand had geen akkoord over nieuwbouw

Steenwij­ker­land verwijdert voetbal­doel­tje waarin jongen vastzat met voet

23 februari Het doeltje op het speelplein van ’t Ravelijn in Steenwijk waarin maandagmiddag een jongetje klem kwam te zitten, is uit voorzorg verwijderd. De gemeente Steenwijkerland onderzoekt of er meerdere doeltjes verwijderd moeten worden.