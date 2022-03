Rechter handhaaft dwangsom voor illegaal chalet in Giethoorn: ‘Duurzaam contact met de aarde’

Eind februari diende in Zwolle een kort geding over het chalet, en met name over de dwangsom die de schoonmaakster was opgelegd. Volgens de gemeente Steenwijkerland is het chalet illegaal, omdat er geen vergunning was aangevraagd. De schoonmaakster heeft zich verdedigd door te stellen dat dat niet hoefde, omdat het chalet geen bouwwerk zou zijn.