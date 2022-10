Recordaantal deelnemers aan de start van Venoseloop 2022 in Vollenhove

Wending in loswalsoap Giethoorn: gemeente werkt aan nieuwe poging voor mechanisch laden en lossen

De loswal aan de Kerkweg in Giethoorn levert al jaren een hoop rumoer en getouwtrek op. De Raad van State heeft in de zomer nog een plan van de gemeente Steenwijkerland om er mechanisch laden en lossen toe te staan van tafel geveegd. De gemeente doet nu een nieuwe poging. ,,Duidelijk is dat het niet onvoorwaardelijk kan.”

20 september