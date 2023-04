Recordaantal lintjes in Steenwijkerland

Lintje voor Gert Stam uit Belt-Schutsloot: ‘Ik heb in alle besturen van het dorp gezeten, op één na’

Met zijn 56 jaar is Gert Stam de een-na jongste Steenwijkerlander die vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau is geworden. Toch heeft hij er al heel vele jaren als vrijwilliger op zitten. ,,Ik heb zo veel avonden en dagen besteed aan de verenigingen en stichtingen, het is erg leuk om zo in het zonnetje te worden gezet.’’