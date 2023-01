Ree overleeft ijskoude zwempartij in Giethoorn dankzij oplettende voorbijgangers

Voorbijgangers zagen de ree spartelen in de vaart langs De Bramen en de Kerkweg, in de veengebieden vlakbij de Bovenwijde en belden de Dierenambulance Drenthe IJsselland. ,,Daarop hebben wij meteen een reddingsteam van de brandweer ingeschakeld’’, zegt vrijwilliger Daniëlle Roem.

In eendrachtige samenwerking lukte het om de ree snel uit het water te krijgen. Het onderkoelde beestje in dekens gewikkeld en opgewarmd in de brandweerauto. Een eerste poging om haar uit te zetten in het riet lukte niet omdat ze nog wat wankel en gestrest was. Een tweede poging lukte wel.