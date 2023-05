Reenike en haar gezin hopeloos verdwaald tijdens noodweer in Giethoorn: gelukkig was daar restaurant Smit

Nieuwe school Steenwijk zou dik 25 miljoen euro gaan kosten, maar dat lijkt nu al te weinig

De bouw van nieuwe, grote school voor voortgezet onderwijs in Steenwijk gaat meer kosten dan de 25,5 miljoen euro waar in eerste instantie rekening mee werd gehouden. Door prijsstijgingen in de sector is vermoedelijk meer budget nodig. Doorgaans gaat het dan niet om tonnen, maar eerder om miljoenen. De bouw begint op zijn vroegst in 2025.