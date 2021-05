Regels voor zonneparken in Steenwijkerland opnieuw onder de loep: ‘Vraagtekens bij communicatie naar inwoners’

Bewoner uitgebrand huis Steenwijk ongedeerd, maar vermoede­lijk veel van zijn spullen kwijt

22 mei Even na vieren is er een luide knal te horen in De van der Schuerenstraat in de Steenwijker wijk De Gagels. De bewoner, die niet met zijn naam in de krant wil, staat onder de douche als de brand uitbreekt. ,,Ik kwam van boven gelopen en merkte dat er rook uit de keuken en woonkamer kwam’’, zegt hij een paar uur later op de stoep voor zijn uitgebrande woning.