Hoe achterne­ven Adriaan en Marry elkaar na 60 jaar pas weer zien: familieher­e­ni­ging levert gezamenlij­ke glas­kunst-exposities op

Glunderend zitten ze samen in de tuin aan de koffie, het is net alsof ze elkaar al jaren kennen. Het lijkt misschien een gewoon familiebezoekje, maar voor Adriaan (74) en Marry (72) Buiks is hun contact nog steeds heel bijzonder. De achterneven hebben elkaar namelijk nog niet zo lang geleden teruggevonden, na elkaar ruim 60 jaar niet gezien te hebben.