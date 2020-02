Reispret voor groentjes en globetrotters in bibliotheek van Steenwijk

Reizen is (in)lezen, maar ook een paspoort knutselen, 3D souvenir printen, exotisch eten én luisteren naar je hart. Dat was de boodschap van de bibliotheek in Steenwijk tijdens de eerste vakantiebeurs.

Of je er nou verslingerd aan bent of er acuut de zenuwen van krijgt: reizen kan iedereen. ,,Er is zóveel mogelijk en de bibliotheek kan een perfect startpunt zijn”, zo licht teamleider Marleen Strampel de themadag toe. Rugzaktrekking door Azië? Een half jaar de hort op in een camper? Wie wat minder bedreven is in het onderweg zijn, begint beter klein. Met de virtual realitybril op je neus (‘je bekijkt elk plekje op aarde zonder er écht te zijn’), of je gaat op verkenning door eigen stad en achtertuin: in het voetspoor van Steenwijk-gids Sierd Tilma of aan de hand van Wieden-kompas Bernadette Haverkort. Daarna kun je je horizon per spoor verbreden, met een ‘proefreisje’ tussen Steenwijk en Zwolle.

Incheckpoortjes

,,Wáár koop ik een treinkaartje? Hoe check ik in? En uit? Voor ouderen is het best lastig om met openbaar vervoer te reizen”, weet Henk de Klerk. Hij en Tonny Braam zijn OV-ambassadeurs van Ervaar het OV, een provinciaal initiatief dat senioren een zetje geeft in bus en trein. ,,Het gaat allemaal zo gehaast, mensen zijn soms bang of raken paniekerig om zelfstandig te reizen.” Daarom doen ze het samen, op gezette tijden. Even op en neer naar Zwolle bijvoorbeeld, oefenen bij de automaat en de incheckpoortjes, koffie drinken, terug naar huis. ,,Dat geeft je zelfvertrouwen een boost hoor!”

Er zijn ook routiniers. Een etage lager babbelt Marieke Kooistra er lustig op los, als levend uithangbord voor de wereldreis met kids. Doe het maar. Vijf maanden zwerven met twee koters van 5 en 1,5 jaar oud, kriskras door Europa. Beren op de weg? De jonge dertiger uit Steenwijk heeft ze niet gezien. ,,We hebben ons koophuis verkocht en allebei onze baan opgezegd.” Hoe dan? ,,Niet ja-maren. Laat het los. Als je er zin in hebt moet je gewoon gaan.”