Rekken vol spotgoedkope Nikes en Black Bananas gaan vrachtwagen van politie Steenwijk in: ‘Theo B. ziet overal handel in’

Neuroloog Jeroen Trip gastspre­ker bij Parkinson Café in Steenwijk

Neuroloog Jeroen Trip, gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson, vertelt dinsdag 20 september over advanced therapy, verschillende behandelingen tegen de ziekte. Dat doet hij bij het Parkinson Café, dat wordt gehouden in verzorgingshuis Zonnekamp in Steenwijk.

16 september