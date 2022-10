Repair Café in Tuk repareert 5 november weer

‘Slimme criminelen willen profiteren van donkere dagen’: voorlich­ting over veiligheid in Kuinre

Een voorlichtingsmiddag over veiligheid. Dat staat komende dinsdag op de rol in De Botter te Kuinre. De Stichting Senioren Platform Steenwijkerland is de initiator achter deze dag. Want: ‘De donkere dagen zijn weer in aantocht en slimme criminelen willen daar graag van profiteren.’

20 oktober