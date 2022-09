Restaurant sloot na huurconflict: oude raadhuis in Vollenhove ondergaat grondige restauratie

Het restaurant aan het Kerkplein sloot een aantal maanden geleden definitief de deuren na een huurconflict. ,,In mei is het pand ontruimd en ik kan hier verder geen informatie over geven, behalve dat het spijtig is dat de lange huurovereenkomst die we hadden op deze manier tot een einde is gekomen’’, zegt Cunera Vergeer van de vereniging die door het hele land historische panden onderhoudt en verhuurt.