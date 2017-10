Ridder Van Ommen regelt schoon drinkwater in ontwikkelingslanden

Zuiver drinkwater in ontwikkelingslanden. Dankzij de inzet van Casper van Ommen (65) uit Sint Jansklooster hebben meer dan 100.000 mensen wereldwijd schoon drinkwater. Gisteren is Van Ommen in Het Wapen van Utrecht in zijn woonplaats geridderd voor zijn niet aflatende inzet voor schoon drinkwater.

De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau gebeurde tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting Water is Our World, die Van Ommen in 2007 samen met drie anderen heeft opgericht.

Ontwikkelingslanden

Deze niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie richt zich op drinkwater- en sanitatievoorzieningen in dorpen en stadjes in ontwikkelingslanden. Van Ommen is part-time gaan werken om daarnaast op diverse locaties wereldwijd drinkwaterinstallaties te kunnen opbouwen.

Van Ommens passie voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden begint in 1993 met een oproep van zijn werkgever de Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. in Zwolle (het huidige Vitens) voor een samenwerkingsproject in Suriname. Van Ommen reageert positief en vele missies - variërend van enkele weken tot maanden - volgen.

Vluchtelingenkampen