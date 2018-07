Rietberghof blikvanger aan Gieterse 'Hylkemaboulevard'

Ze kon het niet langer aanzien, die teloorgang van 't Centrum naast haar woning aan de Ds. T.O. Hylkemaweg in Giethoorn. Dus kocht Peggy Rietberg het pand. Nu nog een bouwvergunning en de metamorfose naar hotel Rietberghof met een restaurant voor 225 personen en 28 kamers kan beginnen.

Zo makkelijk als het klinkt, zo moeilijk was de weg naar het inmiddels door welstandsbewaker Het Oversticht goedgekeurde ontwerp. ,,Een lang maar lonend proces", zegt Oversticht-architecte Marieke ten Hove.

Dat is Peggy Rietberg het roerend met haar eens. ,,Het is een lang proces geweest, maar achteraf had welstand helemaal gelijk. Het moet groeien en je wordt steeds creatiever."

Verloederen

Samen met haar man Gerard Kemperman woont ze nu een jaar of twintig in het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Giethoorn aan de toeristische toegangsweg naar het dorp, ook wel Hylkemaboulevard genoemd. ,,Het was helemaal niet de bedoeling om het pand hiernaast te kopen. Maar het bleef verloederen, het was een vreselijk armoedige toestand."

Volledig scherm Peggy Rietberg en Gerard Kemperman voor 't Centrum aan de Ds. T.O. Hylkemaweg dat na een metamorfose verder gaat als hotel Rietberghof met een restaurant voor 225 personen en 28 kamers. © Wilbert Bijzitter

Op een goede dag in 2015 zei Rietberg tegen haar man: ,,We kopen het gewoon." Het duurde nog een jaar voor ze haar handtekening onder het koopcontract kon zetten. Talloze besprekingen met architecten en welstand volgden, het was het steeds net niet.

Pandengek

,,Om moedeloos van te worden. Ik heb er over gedacht de handdoek in de ring te gooien, het pand een verfje te geven en te verkopen." Een Chinese belangstellende had zich al gemeld. ,,Ik kon het met wat winst verkopen, maar dat wilde ik niet. Ik houd van mooie panden en wil hier iets moois van maken."

Twee architecten beten zich stuk op het Gieterse hotel. Uiteindelijk nam Rietberg architect Jack van der Palen van Archiview in de arm. Hij is de ontwerper van restaurant De Rietschans in het Groningse Haren, waarvan de Gieterse zo gecharmeerd is. Een goede zet, blikt Rietberg terug.

Speels

Het troosteloze pand krijgt als het ware een nieuwe jas van licht hout en glas. ,,De basis blijft gelijk, het wordt er overheen gebouwd. Het is heel speels doordat het trapsgewijs is. Geen massief blok zoals in de eerste ontwerpen. En vanaf de parkeerplaats krijgt het een mooi aanzien."

Aan de zijde van het oude gemeentehuis groeit het pand negen meter. Op de begane grond komt een restaurant met een chique gedeelte en ruimte voor groepen. In beide restaurants samen is plaats voor 225 personen. ,,De horeca beneden gaat een derde partij doen. Het hotel staat er los van en krijgt ook een aparte opgang."

Trouwlocatie

Op de eerste verdieping komen twee vergaderzalen, waarvan ook één grote is te maken met ruimte voor veertig personen, en een aantal hotelkamers. Samen met de hotelkamers op de tweede verdieping komt het totaal op 28. Eén daarvan is een bruidssuite. Een bewuste keuze, want het Gieterse gemeentehuis is immers een trouwlocatie.

Met het akkoord van welstand in 2017 was Rietberg er nog niet. ,,Toen mocht ik geen omgevingsvergunning aanvragen, omdat het te ver naar voren stond." Pijnpunt was onder meer de aansluiting met Rietbergs pandje aan de oostkant, waarin een souvenirwinkel zit. ,,Dat moest een voor het oog apart blokje blijven. En dat is gelukt door de pui enigszins naar achteren te schuiven."

Rietberghof