Roemenen lopen langs snelweg om passanten te waarschuwen voor ongeval Havelterberg

VIDEO Schaats­pret in pannakooi Scheerwol­de

23 januari Het natuurijs is onbetrouwbaar en de ijsbaan is ook nog niet open. Daarom hebben ze in Scheerwolde van de nieuwe pannakooi op de Brink maar een ijsbaantje gemaakt. De vorst veranderde het dunne laagje water in ijs, waarop woensdagmiddag kon worden geschaatst door de schooljeugd.