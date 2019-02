Rondweg bij Blokzijl op z’n vroegst in 2020 op agenda

Begin deze maand heeft Emmy Elgersma van D66 wederom bij het college aangedrongen op geld voor een rondweg in Blokzijl om de doorgaande en voor groot verkeer te smalle route door het historische stadshart te ontlasten.

De route vanaf de rotonde in de Steenwijkerweg langs de Havenkolk naar de Vollenhoofsedijk is volgens Elgersma ooit ontworpen om met paard en wagen af te leggen en is zeker niet geschikt voor groot vracht- en landbouwverkeer dat zich regelmatig klem rijdt of de historische panden beschadigt.

Perspectiefnota

,,De veiligheid verplicht tot zo snel mogelijk handelen’’, aldus Elgersma. ,,Je zal maar net een ambulance of brandweer nodig hebben en de doorgaande weg is geblokkeerd. Die moet dan 12 kilometer omrijden. Veiligheid, leefbaarheid en behoud van het karakter van Blokzijl moeten gegarandeerd blijven. Dat zijn sterke argumenten vóór een ontsluitingsweg.’’

Het college wil niet vooruit lopen op de uitkomsten van het vervolgonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd naar de twee overgebleven varianten voor een ontsluitingsweg bij Blokzijl. ,,De twee varianten worden tegen elkaar afgewogen en de kosten nauwkeuriger in beeld gebracht’’, antwoordt het college op de vragen van D66. ,,Na afronding van dit onderzoek geven we de raad de mogelijkheid om bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 zich uit te spreken over een ontsluitingsweg bij Blokzijl.’’

Overleg

Op de vraag van Elgersma of het college bereid is snel met Gedeputeerde Staten van Overijssel van gedachten te wisselen over de financiering van de plannen voor een ontsluitingsweg, luidt de reactie van B en W: ,,Er is geen sprake van plannen. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden. Tot nu toe is er bij de provincie geen regulier budget gevonden waaruit een substantiële bijdrage in de aanleg van een ontsluitingsweg voor Blokzijl mogelijk is.’’

Ook de provinciale D66-fractie heeft vragen gesteld over een ontsluitingsweg in Blokzijl. Steenwijkerlands college wil de beantwoording van die vragen afwachten ‘alvorens hierover in overleg te treden met Gedeputeerde Staten’.