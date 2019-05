Rookbom in hal van flat IJsselmuiden: vijf woningen ontruimd

Video Gary Hekman wint Skeeler­klim van Steenwijk

2 mei Skeeleraars beten zich gisteravond stuk op de kuitenbuiter van Steenwijk. Door het venijnige klimmetje in de Gagelsweg is de skeelerwedstrijd in Steenwijk over 42 kilometer elke keer weer een waar slagveld voor de renners. In de eerste twee rondes vallen daarom altijd veel deelnemers uit. Toch draaide het uiteindelijk op een sprint uit. En daarin toonde Gary Hekman uit Kampen zich de sterkste.