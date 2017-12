Roze toren inspiratiebron voor oudejaarscabaret Steenwijk

Binnen de kortste keren waren de kaarten van het populaire eindejaarscabaret in Steenwijk uitverkocht. Vanavond is in theater De Meenthe de eerste voorstelling.

Wat was 2017 voor een jaar binnen de Steenwijker stadswallen? ,,Vooral de roze Sint Clemenstoren heeft ons veel inspiratie gegeven”, zeggen George Huisman en Adri van Sleen. De door Steenwijkers geliefde kerktoren was de dagen voor het jaarlijkse Wielerspektakel roze gekleurd. Ter ere van Giro d’Italia-winnaar Tom Dumoulin, die in Steenwijk de grote pubiekstrekker was.

Van Sleen is al vijf jaar regisseur van het oudejaarscabaret ‘Terug naar Steenwijk’. Huisman is een van de tekstschrijvers. Soms sneuvelt een sketch, omdat anderen van de crew het toch te scherp vinden. ,,Maar voor mij kan cabaret nooit scherp genoeg zijn”, vindt Huisman.

Quote Voor mij kan cabaret nooit scherp genoeg zijn George Huisman en Adri van Sleen

Vanavond staat het populaire cabaretgezelschap voor het elfde jaar in successie in een volle theaterzaal van De Meenthe. Zaterdagmiddag en zaterdagavond gaan de plaatselijke artiesten op herhaling. Van Sleen: ,,Zo treden we jaarlijks op voor 1.500 tot 1.600 mensen. Dat zijn vooral bezoekers die ‘onder de Steenwijker Toren’ wonen of hebben gewoond. Je moet het nieuws hier volgen om het cabaret te kunnen begrijpen.” Huisman: ,,Alles wordt door een roze bril bekeken. Het wordt zelfs tot in de overtreffende trap uitvergroot.”

Ideeën

In september kwam de groep van zo’n twintig cabaretiers en muzikanten voor het eerst bijeen. In de negen maanden daarvoor borrelden bij de cabaretgroep allerlei ideeën boven. ,,En dat moest vervolgens leiden tot de bevalling. Van de ruim negentig onderwerpen zijn twaalf sketches en acht liedjes overgebleven.”

Naast de vele sketches wordt de muzikale omlijsting niet vergeten. De drie zingende dames zijn elk jaar van de partij. Deze editie is ook het stemgeluid van een man hoorbaar. Wie dat is, houden Huisman en Van Sleen nog even voor zich.