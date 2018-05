Ruim 3.000 openluchtkaarten Storm over Beulaeke verkocht

Statenfrac­ties ongerust over vervuiling bij gasput Wanneper­veen

23 mei De bodem onder de voormalige NAM-gaswinningslocatie Gasthuisdijk bij Wanneperveen is ernstig vervuild met het giftige barium. Volgens een onderzoek van Arcadis, in opdracht van de NAM, zijn de concentraties in een gebied van 2.000 vierkante meter hoger dan toegestaan. Volgens de onderzoekers is er weinig kans is op verspreiding naar omliggende gebieden en is saneren daarom niet direct nodig. Maar de Statenfracties van GroenLinks en CDA zijn er niet gerust op.