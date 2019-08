Ruim 35 tips over lugubere puzzelmoord Halil Erol, ‘waaronder zeer interessante’

video Nieuwe wending in langslepen­de moordzaak Halil Erol uit Steenwijk: vrouw (44) uit Meppel opgepakt

16:02 Er is opnieuw een aanhouding verricht in de zaak rond de gruwelmoord op Halil Erol (34) uit Steenwijk. Een 44-jarige inwoonster van Meppel is vanochtend opgepakt. Ze wordt verdacht betrokken te zijn bij de moord op Erol in 2010.