Russisch superjacht uit Vollenhove in beslag genomen in Verenigd Koninkrijk

VideoDe autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben gisteren een superjacht in beslag genomen van een vermogende Rus, uren voordat het schip Londen moest verlaten. Dat meldt de National Crime Agency (NCA). Het peperdure vaartuig werd vorig jaar gebouwd door scheepswerf Royal Huisman uit Vollenhove.

Het 58,5 meter lange jacht met naam Phi lag in de Canary Wharf, een zakencentrum in Londen. Het schip was daar aangemeerd vanwege een overleg over de zogeheten superjacht-awards. De inbeslagname is onderdeel van het sanctiepakket tegen Russische zakenlieden vanwege de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk wie de eigenaar van het superjacht, ter waarde van 45 miljoen euro, is.

Volgens de Britse autoriteiten was ‘opzettelijk’ verborgen wie de eigenaar van het schip is. Phi vaart onder Maltese vlag en is geregistreerd in de Caribische eilandengroep Saint Kitts en Nevis. Grant Shapp, de minister van Transport van het Verenigd Koninkrijk, zei in een statement dat dit geldt als ‘een waarschuwing voor Vladimir Poetin en zijn trawanten’.

Eerste keer

Phi werd voor het eerst geïdentificeerd als potentieel Russisch eigendom op 13 maart, zo zei de Britse regering, en een daaropvolgend onderzoek door NCA heeft geleid tot de inbeslagname. Het is de eerste keer dat de Britten een Russisch schip afpakken na de invoering van het sanctiepakket.

Royal Huisman in Vollenhove heeft geen jacht in aanbouw voor gefortuneerde Russen, liet de scheepswerf eerder deze maand aan de Stentor weten. Het bedrijf wilde geen mededelingen doen of er in het verleden jachten zijn gebouwd voor Russische klanten. ,,Gezien privacywetgeving en contractuele afspraken doen wij geen uitspraken over de nationaliteit van partners, derde partijen of opdrachtgevers”, zei woordvoerder Jeroen Sirag eerder.

Volledig scherm Het schip Phi is gebouwd in Nederland en kostte omgerekend 45 miljoen euro

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Royal Huisman (@royalhuisman) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.