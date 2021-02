Ruzie bij douches in sportschool Steenwijk: ‘Die man wilde per se zijn kleren op onze zak kwijt. Hij flipte de pan uit’

Alleen de leden mogen het ijs op, daarom blijft grote drukte uit op de ijsbanen

12 februari Grachten, slootjes en meren in de Kop van Overijssel zijn geliefd bij schaatsers. Met (tien)duizenden tegelijk komen ze op het natuurijs af. Veel minder druk is het op de ijsbanen in de regio. Want daar mogen alleen leden het ijs op.