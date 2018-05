Ruzie over gratis bier tijdens Dicky Woodstock Festival Steenwijkerwold

Het Dicky Woodstock Popfestival in Steenwijkerwold bestaat in augustus 30 jaar. De organisatie wil dat rond middernacht vieren door 30 minuten lang gratis bier te verstrekken aan de naar verwachting zesduizend bezoekers van de boerenavond. Geen sprake van, zegt bierbrouwer Inbev, dat is tegen de regels.

,,Een ludiek actie om te vieren dat het festival dertig jaar bestaat”, aldus Aleida Kranendonk, woordvoerder namens organisator Café de Karre (8 dagen per week open) in Tuk. ,,We doen wel vaker iets leuks voor onze klanten. Dit is eens wat anders dan een flink geldbedrag spenderen aan nóg een band. We schenken ook wel eens een gratis laatste biertje voor de vriendengroep in het café, net zoals je dat thuis zou doen. Zo zien we dat ook op het festival. Het publiek dat tijdens de boerenavond op 3 augustus komt kennen we; de mensen weten er heel goed mee om te gaan en we verwachten dan ook geen problemen. We hebben er niet eens stilgestaan bij de vraag of gratis bier wel zou mogen.”

De leverancier, bierbrouwer Inbev (bekend van de bieren Dommelsch, Jupiler en Hertog Jan) is niet blij met deze ludieke actie. ,,Wij hebben verantwoord alcoholgebruik hoog in het vaandel staan,'' zegt woordvoerder Wilco Heiwegen. ,,En een half uur bier weggeven past daar niet bij. Daar willen wij niet mee geassocieerd worden.''

De Drank- en Horecawet verbiedt het gratis weggeven van alcoholhoudende dranken niet specifiek, maar er mag geen reclame voor gemaakt worden, zo geeft de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (Stiva) aan. ,,Een dergelijke actie vinden we uit oogpunt van het alcoholmatigingsbeleid van de overheid op zich al niet handig, maar een aankondiging van gratis alcohol in combinatie met het woord ‘gratis’ is sowieso niet toegestaan”, aldus Sanne Bakker van de stichting. Ze verwijst naar artikel 20 van de reclamecode: ‘In de communicatie is het niet toegestaan om het woord ‘gratis’ of synoniemen daarvan (zoals ‘cadeau’ of ‘traktatie’) te gebruiken.

Komend weekeinde wordt het definitieve programma van het festival op 2,3 en 4 augustus bekend gemaakt. Op de poster wordt bij de boerenavond ’30 min. Gratis bier’ vermeld; een vorm van reclame dus. De organisatie van het festival is niet van plan om nog wijzigingen aan te brengen. ,,Als je even op internet kijkt kom je overal dergelijke uitingen tegen”, stelt Aleida Kranendonk.

De woordvoerder van het festival, dat jaarlijks 25.000 bezoekers trekt, verzekert dat het aan het einde van de boerenavond zeker geen zuippartij gaat worden. ,,De 18+ controle wordt strikt gehanteerd en mensen met een polsband kunnen bij de bar niet meer dan twee biertjes per keer ophalen. We gaan gewoon samen met Mannenkoor Karrespoor een gezellige massale toost uitbrengen op een feest dat 30 jaar bestaat. Via een teruglopende klok op de beeldschermen wordt het halve uur precies afgemeten. Daarna gaan de bars een voor een dicht, zodat het publiek ook geleidelijk aan zal vertrekken.”

Brouwerij Inbev vindt dat niet goed genoeg. ,,Het is niet volgens de regels en óók de organisatie van Dicky Woodstock moet zich daar aan houden. Wij zijn erg blij dat Stiva ons daarin steunt,'' zegt Heijwegen.

Mede-organisator Henk Kranendonk raakt behoorlijk ontstemd door het gedoe rond zijn goed bedoelde initiatief. ,,Wat een flauwekul om je hier zo druk over te maken. We hebben straks een boerenavond, met publiek hier uit de eigen streek. Als bedankje aan de trouwe aanhang wil ik een rondje geven. Gewoon omdat het leuk is. Een half uurtje gratis bier, twee per persoon, netjes af te halen aan een van de twaalf uitgiftepunten. Wat is daar nou mis mee. Ik had ook gratis munten uit kunnen delen. Er moet niet zo gezeurd worden. Laat ze maar een wat beter kijken naar festivals waar ze verboden pilletjes/harddrugs kunnen laten onderzoeken en waar het bier goedkoper is dan water.”