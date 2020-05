's Nachts vogels tellen in De Wieden: 'Zo hoor je de roerdomp en de kwartelkoning goed’

Coronamaatregelen Fietsende toerist raakt bij het fietsers­pon­tje in Jonen het spoor bijster: ‘Hoezo eenrich­tings­ver­keer?’

30 mei Schipper Ronald van het fietspontje in Jonen haalt er inmiddels zijn schouders al bij op. De hele dag door negeren fietsers het eenrichtingsverkeer op het Jonenpad in in Dwarsgracht en stuiten dan bij hem op een onverbiddelijk: ,,Nee, u zult moeten omdraaien en omrijden". Vanwege de smalle fietspaden in Steenwijkerland geldt op meerdere smalle fietspaden eenrichtingsverkeer. En dus ook in Jonen.