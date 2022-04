Schaats- en skeelerkampioen Peter Michael strijdt mee tijdens Klim van Steenwijk

Kampioen op ijs en weg

Minstens net zo succesvol is de 32-jarige Nieuw-Zeelander als inline-skater: liefst twaalf keer mocht hij zichzelf wereldkampioen noemen. De Klim van Steenwijk is voor Michael niet bepaald nieuw, want in 2015 won hij de race. Zeven jaar later, op 3 mei, verschijnt hij dus wederom aan de start in Steenwijk.

Oldebroek

De befaamde Klim van Steenwijk is onderdeel van de Reggeborgh Marathon Inline Cup en is de eerste wedstrijd die wordt gereden in een serie van marathons, bijvoorbeeld in Oldebroek (14 mei). In de weken daarna wordt er hard geskeelerd op vier andere plekken in het land. De een-na-laatste race is op 30 juli in Apeldoorn en het skatespektakel wordt op 6 augustus afgesloten met een finale in Otterlo.