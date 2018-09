Scheerwolde vreest voor voortbestaan De Lepelaar

Domper voor actievoer­ders tegen gaswinning Eesveen

12 september Zuur, zo noemen de actievoerders van Geen Opschudding Gaswinning Eesveen de uitspraak van de Raad van State. Die maakte vandaag de weg vrij voor gasproducent Vermilion om in Eesveen per direct een tweede gaswinningsveld in gebruik te nemen. De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld en de actiegroep hadden hier bezwaar tegen gemaakt.