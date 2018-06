Scheerwolde zoekt sociale huisbaas

Het gerestylede gebouw in de etalage van Scheerwolde is er al vier jaar klaar voor en de economische kansen in dit toeristenmekka liggen voor het oprapen. Maar je moet ze wel zíen. Daar is het bestuur van Stichting Streekcentrum De Wielewaal van overtuigd.

Géén gespreid bedje

Nu 'alleen nog' een geschikte pachter opsnorren voor wie het glas halfvol is. Want een beetje optimisme kan geen kwaad in de opstartfase. ,,De pachter stapt hier niet in een gespreid bedje, daar zijn we eerlijk in'', zegt penningmeester Seije Oelius. ,,Je moet er wat voor doen, maar dat is ook de uitdaging. Dit gebouw en dit gebied hebben zoveel potentie.''

Van polderdorp voor doorreis tot place to be, een nieuwe pleisterplaats in het hart van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Op die transformatie hadden bestuursleden en vrijwilligers van De Wielewaal hun zinnen gezet, sinds het streekcentrum in 2014 zo'n grondige make-over onderging.

Met het revitaliseringsproject ging het hele dorp toen over de kop. Er kwam een Toeristisch Overstap Punt (TOP) en een transferium voor auto's, riolering, straatwerk en groen werden rigoureus aangepakt, zelfs het ooievaarsnest kreeg een nieuw fundament. En dan was er nog het geplande nieuwbouwproject Rietstaete, dat zou voorzien in 22 exclusieve landhuizen aan open vaarwater. Kortom, Scheerwolde 2.0 was klaar voor een blakende toekomst.

Vrijwilligers

Maar intussen zijn er pas twee woningen gebouwd en die ingrijpende bypass ten spijt is het Wielewaal-bestuur vier jaar na dato ook twee pachters/beheerders verder, die overigens om andere dan financieel-economische redenen afhaakten. Nu zijn het opnieuw vrijwilligers die de boel draaiend houden, zorgen dat de deur open is en de koffie vers voor de muziekvereniging, de feestcommissie, toneel, bingo, seniorengymnasten, darters, biljarters, jeu de boulers, plaatselijk belang, jongerenclub, kerkgang. Voor achttien verenigingen (op een slordige vijfhonderd inwoners!) is De Wielewaal een vaste basis, het 'Huis van Scheerwolde'.

Wilma van Drogen werpt zich nu een paar dagen per week op als gastvrouw, gesteund door Teunie Huismans. ,,En dat gaat eigenlijk heel goed'', haast Seije Oelius zich te zeggen. ,,Iedereen in het dorp is al blij dat het tijdelijk zo kan worden opgelost."

Startpunt

Maar ideaal is anders. En het zou zo mooi kunnen zijn. Aan het TOP, dat passanten de weg wijst naar hotspots als Giethoorn, Blokzijl, Muggenbeet en de Faunapassage, liggen kansen voor een pachter met visie. ,,Dit is toch een ideaal startpunt voor fietsroutes'', zegt Monique Bos en ze verwacht geen weerwoord.

,,Nu al stallen veel mensen hun auto hier en trekken verder per fiets het gebied in'', weet Harriëtte de Jong. ,,Bied gasten arrangementen'', opperen ze. ,,Koffie, lunch, plateservice na een dag in De Weerribben. Attendeer ook de bootjesmensen aan het Diep. Er is zoveel ruimte om leuke dingen te organiseren.''

Dorpsclubs

Die achttien dorpsclubs heb je al 'in de zak'. ,,Die horen bij het dorp, die moet je koesteren. Ze vormen een basisinkomen voor de pachter/beheerder. Daarnaast moet-ie - of een stel natuurlijk - zelf creatieve, nieuwe bronnen aanboren.'' Gezamenlijk willen ze het wel van dat duurzame, van zonnepanelen voorziene dak schreeuwen: kom naar Scheerwolde!