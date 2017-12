Scheringa voert opnieuw kandidatenlijst ChristenUnie Steenwijkerland aan

Riettelers Wieden en Weerribben: beheerplan is slecht voor het gebied

30 november Het beheerplan voor de Natura-2000 gebieden Wieden en Weerribben is funest voor de riettelers in het gebied en daarmee -op den duur- voor het natuurgebied zelf. Dat stellen vier riettelers, die in het geweer zijn gekomen tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel, die het beheerplan afgelopen voorjaar hebben vastgesteld.