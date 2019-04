Schimmel in het voer en ontstekingen: 180 dieren afgevoerd bij boer uit Steenwijkerland

Vollen­hoofs museum haalt kleding uit depot voor nieuwe expositie

9 april Met een tentoonstelling over kleding uit de streek opent het Stadsmuseum in Vollenhove zaterdag de deuren voor een nieuw seizoen. Alles uit de Kast is de titel van de wisselexpositie met kleding die in de Kop van Overijssel werd gedragen in de periode van 1850 tot 1950.