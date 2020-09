Schip voor anker in Beulakerwijde, ‘Hopelijk krijg ik nog ergens een vaste plek in Steenwijkerland’

Bezoekers­cen­trum Natuurmonu­men­ten heeft profijt van meer vakanties in eigen land

20 augustus Dat dit jaar meer mensen in eigen land op vakantie gaan, merkt Bernadette Haverkort van Natuurmonumenten maar al te goed. Bij het bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster is het opvallend druk. ,,Toch heerst er een opmerkelijke relaxte sfeer’’, zo heeft ze gemerkt.