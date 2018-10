School in Steenwijk wil af van Trump-label op Google Maps: ‘Geen leuke grap’

OM wil cel en tbs voor beitel­zwaai­er uit Kuinre

25 oktober In blinde woede en onder invloed van drugs en drank trapte een 35-jarige man in Kuinre in mei deuren van huizen in op zoek naar de beheerder van het dorpshuis. Hij wilde klagen over geluidsoverlast. Het Openbaar Ministerie wil nu dat de man 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging krijgt voor een poging doodslag.