Schoolbestuur blij met keuze voor gezamenlijke locatie in Steenwijk: ‘Gaan nu verder met de plannen’

Sanering gaswinsta­ti­on De Krim en ontmante­ling boorloca­tie Wanneper­veen roept nog veel vragen op

15 april In de zomer van 2019 was de sanering van boorstation ‘Coevorden-17' in volle gang. Die sanering van de NAM-locatie aan de Tweede Blokweg in De Krim is eind 2019 afgerond, maar wat is er opgeruimd? Een evaluatierapport ontbreekt nog. In Wanneperveen zou de sanering van boorstation WAV1 eind 2019 beginnen en circa anderhalf jaar duren. Maar daar moet de sanering nog beginnen. Daar wordt de complete locatie opgedoekt en gesaneerd.