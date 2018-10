Schoolbestuur houdt vast aan Beulakerweg in Giethoorn

Het streven is ambitieus, toch probeert schoolstichting Op Kop het nieuwe schoolgebouw aan de Beulakerweg in Giethoorn per 1 augustus 2020 te betrekken. ,,Dat is ook nodig, want de huidige staat van de scholen is onhoudbaar."

Dat zegt directeur-bestuurder Alberto Boon van Stichting Op Kop in een reactie op berichten in de media waarin De Deukten als mogelijke locatie voor de nieuwe fusieschool wordt genoemd.

Wat is er aan de hand? Vrijwel op het moment dat de gemeente Steenwijkerland het ontwerp bestemmingsplan voor een nieuwe school aan de noordkant van Beulakerweg 127 ter inzage legt, koopt de gemeente de nabij gelegen 'boerderij en gronden van Rodermond' aan De Deukten.

Alternatief

Laatstgenoemde plek heeft weliswaar de voorkeur van vele Gietersen, maar is geen optie geweest tijdens het bepalen van de locatie. Uiteindelijk mag de nieuwe fusieschool, waarin de Noorderschool en Zuiderbasisschool samengaan, aan de Beulakerweg komen. Een zwaarbevochten locatie.

Nu de gemeente de boerderij en lap grond aan De Deukten heeft gekocht, vraagt belangenvereniging 't Gieters Belang in een enquête de mening van inwoners over De Deukten als mogelijke schoollocatie. ,,Het schoolbestuur wil niet meegaan in de discussie over deze alternatieve locatie", aldus Op Kop-directeur Boon.

Onhoudbaar

,,De huidige staat van de scholen is eigenlijk onhoudbaar." De temperatuur in de scholen is niet te regelen, daken lekken, toiletten zijn verstopt, deuren sluiten slecht en ramen kieren. Boon: ,,Dat heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden en de prestaties van leerlingen en medewerkers. Bovendien kost het enorm veel geld. Geld dat naar lapwerk in plaats van het onderwijs gaat."

Dat is ook de reden waarom het schoolbestuur er niet over peinst zich in de discussie over een alternatieve locatie te mengen. ,,Er is bovendien geen enkele garantie dat er aan De Deukten gebouwd kan en mag worden", aldus Boon.

Bouwproces

Een beoordelingscommissie heeft voor de bouw van de nieuwe school inmiddels unaniem gekozen voor architect Van Manen en Zwart uit Drachten, Sijperda-Hardy uit IJlst als adviseur installaties en constructeur Ingenieursbureau Jansen Wesselink uit Drachten.